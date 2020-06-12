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Aktüel

FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri’ şüphelileri adliyede

Eskişehir’de, FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri’ yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:29:35 -
FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri’ şüphelileri adliyede

Eskişehir’de, FETÖ’nün ’Hava Kuvvetleri’ yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subay ve astsubaylardan oluşan 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ’nün ’Hava Kuvvetlerindeki’ yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 7 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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