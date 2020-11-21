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Aktüel FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 39 gözaltı
Aktüel

FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 39 şüpheli yakalandı - Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucunda, örgütün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:27:55 -
FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 39 gözaltı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatının ardından MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi. Çalışmada, örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanması"ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi.

Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için "gaybubet evlerinde" saklandıkları yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

- İtirafçı olan şüpheliler yeni bilgiler verdi

Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Şüpheliler, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen kişilere yönelik olarak bu sabah düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilirken, aralarında öğrencilerden sorumlu olanların da bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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