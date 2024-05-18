Fetö’nün gönderdiği çay artığı onu böyle zehirledi! Enes Kanter sapıttı

ABD merkezli yayın kuruluşu NOTUS’un Kongre muhabiri Haley Byrd Wilt’in haberine göre, insan hakları aktivisti olarak çeşitli organizasyonlarda çalışan kadınlar, bu alanda faaliyet yürüten kuruluşların yöneticileri tarafından tacize uğradı. Tacizlerin merkezinde Almanya’da yaşayan Dünya Uygur Kongresi (DUK) Başkanı Dolkun İsa, ABD Dini Özgürlükler Komitesi Başkanı Nuri Türkel ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu, ABD’de yaşayan Enes Kanter de bulunuyor. Tacize uğrayan kadınlar, davalarına zarar verme ve Çin casusu damgası yeme korkuları nedeniyle sessiz kaldıklarını söylüyor.

Muhabir, tacize uğrayan kadınların korktukları için sessiz kaldıklarını belirterek, “Suistimal iddiasında bulunan kişiler, çok farklı bir suçlamayla da karşı karşıya kalabilirler: Çin Hükümeti için haklı bir davayı yok etmeye çalışan casuslar veya etki ajanları olabilirler.” ifadelerine yer verdi.

TACİZLERİ BİLDİREMEMİŞLER

Tacizlerle ilgili şu ayrıntılar paylaşılıyor: “Mülakatlarda kadınlar, işlerini yapmaya çalışırken saldırıya uğradıklarını, elle taciz edildiklerini ve seks teklifleri aldıklarını anlattılar. Bazıları erkek iş arkadaşlarının ve amirlerinin sarhoşken agresif davrandıklarını, aşağılayıcı yorumlar yaptıklarını, cinsel hayatları hakkında konuştuklarını, kendilerini otel odalarına davet etmeye çalıştıklarını ve çıplak resimlerini istediklerini söyledi. Kadınların neredeyse tamamı, kuruluşlarındaki suiistimalleri nereye bildireceklerini bilmediklerini söylerken, bazıları da endişelerini dile getirdikleri takdirde kuruluş liderlerinin bunu gerçekten ele alacaklarına inanmadıkları için bildirmediklerini söylüyor.”

‘KADINLARI AVLAMAK İÇİN KONFERANSLARDA DOLAŞIYOR’

Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan ve ABD vatandaşı olduktan sonra soyadına Freedom’u ekleten FETÖ’cü Enes Kanter de cinsel taciz skandalının merkezinde. Enes Kanter hakkında insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Hong Kong’lu aktivist Chung Ching Kwon da, Kanter’in üçlü ilişki istediğini söyleyerek, “Genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, “sarılma” davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü ilişki teklif ediliyor.” ifadelerini kullandı.