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FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:28
FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "örgüte üye olmak" suçundan tutuklu olan M.Ö'nün eşi N.Ö'nün, örgüt evleri için gıda götürdüğünü belirledi.

N.Ö'yü takibe alarak gıda malzemelerini götürdüğü adresleri tespit eden polis ekipleri, N.Ö. ve aynı araçta bulunan Meryem S'yi Türkoğlu ilçesinde gözaltına aldı.

Meryem S'nin örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

5 adrese eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları, mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ile bir öğretmenin bulunduğu 9 kişiyi yakalamak için, "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgütle bağlantılı 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, Şule Y, Meryem S. ve Rabia K. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:28
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaybubet evlerine operasyon
  3. fetö

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    Hay bu karakutu evleriniz başınıza yıkıla.Memleketi insanları ne hale getirdiniz.ana babayı evladından.evlatları yakın çevresinden ettiniz.başınızı sürüm sürüm ola. dahada utanmayıp allah.tan korkmazlar ne yapmayı hedefliyorsunuz.bunu unutmayın.ki bu vatanın sahipleri sabır ile yoğrulmuştur. eğer allah saklasın size devlet geçidimi verecek sanıyorsunuz. geçti Borun pazarı bu millet artık bu yapılardan gına getirdi. yeter kandırdınız. defolun milletin yakasından düşün utanmazlar.aymazlar.arsızlar.gırtlağınıza kadar haram doldu. şerefsizler.
  • El kahharEl kahhar1 sa önce
    Ne buyuk suc evlere gida malzemesi getirmek ya kahhar yakahhar ya kahhar

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