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Gündem FETÖ'nün firari tetikçisi yakalanan FETÖ'cüyü açıkladı
Gündem

FETÖ'nün firari tetikçisi yakalanan FETÖ'cüyü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle bir araya geldiği toplantıda FETÖ’nün üst düzey bir isminin yakalandığını söylemesi üzerine firari terörist Emre Uslu, tahminde bulunarak FETÖ’nün 1 numarası Gülen’in yeğeni Selahattin Gülen’in ismini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:46:00 -
FETÖ'nün firari tetikçisi yakalanan FETÖ'cüyü açıkladı

 YENİ AKİT / ANKARA 

Firari terörist Emre Uslu uluslararası operasyonla yakalanan FETÖ’'cünün örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Selahattin Gülen olduğunu iddia etti..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını ve yakında isminin açıklanacağını duyurdu. O ismi FETÖ’nün firari kalemşörlerinden Emre Uslu sosyal medya hesabından tahmin yürüterek açıklamaya çalıştı. Firari terörist Uslu, “Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu Fethullah Gülen'in yeğeni 30 yaşındaki #SelhattinGülen'in Kenya'dan kaçırılmasında EL-ŞEBAB TERÖR ÖRGÜTÜNDEN yardım alınmış olabileceğini değerlendiriyorum. Benim için hiç sürpriz olmaz çünkü daha önce de El ŞEBAB ile ortak işler yaptılar." mesajı attı.

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