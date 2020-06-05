  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi Nevşehir'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:18:46 -
FETÖ'nün firari sözde Konya bölge imamı ile eşi Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Konya bölge imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde sorumlularından Ö.Ç. ile Yozgat adli makamlarınca aranan eşi E.Ç, Nevşehir'de saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların gizlendikleri ikamette yapılan aramada, farklı kişilere ait kimlik ve ehliyetler, bir miktar para ve ziynet eşyası ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. tutuklandı, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı