0553 313 94 23

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 avro, 3 çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış GSM hatları, örgütsel belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A, E.K, N.G, H.D, B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütle irtibatlarını kesmemişler

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında adli işlem yapılan ancak eşlerinin de cezaevinde bulunması nedeniyle çocuklarının bakımları ve mağduriyet yaşamamaları için serbest bırakılan kadınların, halen örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin de yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibatını sürdüren kişilere para desteği sağladığı, il dışından cezaevi görüşü için Sivas'a gelen örgüt üyesi yakınlarının, konaklama ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Şüphelilerin gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine elden, kurye ve kargo yoluyla para yardımında bulundukları anlaşıldı.

Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin, haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşik yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
  1. Kayseri
  2. Erzincan
  3. Aydın
  4. Sivas
  5. fetö
  6. fetö finans ayağı

YORUM YAZ

  • Hamza...Hamza...55 dk önce
    KAHPESİNİZ...Hemde ekmeğini yediğiniz,suyunu içtiğiniz,bayrağının gölgesinde güvenle yaşadığınız ülkeyi, ABD'YE SATACAK KADAR ve EMANET EDİLEN;devletinin SİLAHINI KENDİ HALKINA DOĞRULTUP SIKACAK KADARk a h p e s i n i z...Hem de ailecek KAHPESİNİZ...
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Abicikleri Ablacıkları paralarla yakalıyorsunuz da bunlara bu paraları akıtan esnaf abiler tayfasına hiç dokunmuyorsunuz. Anlamak mümkün değil!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora bakın ne yaptı
  1. Dünya bu bebeği konuşuyor! Doktora..
  2. ‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip..
  3. ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz..
  4. Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018..
  5. Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki..
  6. Lohusalık ne kadar sürer? Lohusalıkta..
  7. Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam..
  8. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 -..
  9. KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri
  10. Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı..
  11. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
  12. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
  13. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
  14. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
  15. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
  16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  17. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
  18. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
  19. Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak..
  20. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
  21. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
  22. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
  23. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
  24. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
  25. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
  26. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
  27. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
  28. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
  29. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
  30. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
AK Parti'den yeni parti açıklaması
AK Parti'den yeni parti açıklaması
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

Günün Karikatürü

6 Mart 2019
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'