FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon
Tokat'ta, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.01 Mart 2019 Cuma 10:03
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince kentte esnaflık yapan 10 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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