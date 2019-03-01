FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon Tokat'ta, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince kentte esnaflık yapan 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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