FETÖ'nün eniği Enes Kanter Yunan'ı böyle savundu: Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar, FETÖ'cü Enes Kanter'i üzmüşe benziyor. Erdoğan'ın mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alan Kanter, Erdoğan'ın gerçekleri çarpıttığını söyledi.

"Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez"

Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade eden FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği demeçte şu skandal ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı."

FETÖ'cü hainlerin ilk kaçış noktalarından biri Yunanistan

15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

Başkan Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.