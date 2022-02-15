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Aktüel FETÖ'nün emniyetteki bayan imamlarına eş zamanlı operasyon!
Aktüel

FETÖ'nün emniyetteki bayan imamlarına eş zamanlı operasyon!

FETÖ'nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 19:26:00 -
FETÖ'nün emniyetteki bayan imamlarına eş zamanlı operasyon!

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları tespit edildi. Haklarında bu konularda delil bulunan örgüt mensupları ile örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarından oluşan 11 şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli yakalandı

Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yeni doğum yapması sebebiyle işlemlerinin askıya alındığı diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma işlemlerinin tamamlanması amacıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilecekleri ifade edildi.

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