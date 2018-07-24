FETO'nun Ecevit ve Çetin ile yaptığı gizli görüşmede neler yaşandı?

Bir dönem Fetullah Gülen'in en yakın isimlerden birisi olanNurettin Veren, gazetemiz Akit'teki bugünkü köşe yazısında Fetullah Gülen'in ilk siyasi görüşmesini dönemin başbakanı Tansu Çiller ile yaptığını ve bundan sonraki süreçte de siyasilerle olan görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Veren, FETO’nun dönemin CHP’si ile ilk temasının Hikmet Çetin ve Bülent Ecevit ile evlerinde ayrı ayrı yapmış olduğu görüşmeler olduğunu belirtti.

İşte Veren’in bugünkü yazısı;

Daha önce yazmış olduğum FETÖ liderinin, ilk defa yapmış olduğu siyasi ve gizli görüşme Tansu Çiller ile Başbakanlık konutunda olmuştu. Tansu Çiller’in tutunacak dal aradığı koalisyonlar döneminde, elinde pek çok üniversite diplomalı talebeleri ve etrafında toplamış olduğu, o dönem adı cami cemaati olan FETO ile görüşmekte bir mahsur görmedi. Aşırı saygı ile karşılayıp her türlü işlerinde yardımcı olabileceğini ifade etti. Yaklaşık 2 saate yakın bir görüşme gerçekleşti.

Bu görüşmeler sonrası FETO’nun pek çok taleplerine yardımcı da oldu. Çağlayan matbaası, Şifa Hastanesinin yeri, Yamanlar kolejinin spor tesislerinin açılışı törenine katılması gibi pek çok desteklerde açıkça bulundu. FETO bu yakınlaşmadan ve destekten dolayı görüşmenin neticesinin çok faydalı olduğunu gördü.

Siyasilerle görüşmenin bu avantajlarını gördükten sonra, adeta bir güç zehirlenmesiyle Hikmet Çetin, Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’u da ziyaret edelim dedi. FETO’nun CHP ile ilk teması Hikmet Çetin ve Ecevit ile evlerinde ayrı ayrı yapmış olduğu görüşmelerdir.

İlk ziyarete Milletvekili konutlarında oturan Hikmet Çetin Beyin evine gitti, iyi bir karşılaşma ve istişare ile her konuda fikir alışverişinde bulundular. Bu iyi niyetli görüşmeler FETO’nun lehine cereyan ediyor, onların hepsini ikna etmeye ve kandırmaya muvaffak oluyordu.

Bu görüşmeden kısa bir zaman sonra, Ecevit’in evine de gitme imkanı olur mu diye randevu talebinde bulunuldu.

Ecevit’i daha önceki yıllardan tanıyan bir dostunu bularak ona aracı yapıp, FETO’nun Ecevit’in evine gitmek istediğini bildirdim, kısa zamanda (...)

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...