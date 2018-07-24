0553 313 94 23

FETO'nun Ecevit ve Çetin ile yaptığı gizli görüşmede neler yaşandı?

Gazetemiz Akit yazarı Nurettin Veren, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir çok siyasiyle görüşmeler yaptığını CHP ile ilk temasının ise Hikmet Çetin ve Bülent Ecevit ile yapmış olduğu görüşmeler olduğunu yazdı. Veren görüşmelerin içeriği ile ilgili de bilgiler aktardı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:22
FETO'nun Ecevit ve Çetin ile yaptığı gizli görüşmede neler yaşandı?

Bir dönem Fetullah Gülen'in en yakın isimlerden birisi olanNurettin Veren, gazetemiz Akit'teki bugünkü köşe yazısında Fetullah Gülen'in ilk siyasi görüşmesini dönemin başbakanı Tansu Çiller ile yaptığını ve bundan sonraki süreçte de siyasilerle olan görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Veren, FETO’nun dönemin CHP’si ile ilk temasının Hikmet Çetin ve Bülent Ecevit ile evlerinde ayrı ayrı yapmış olduğu görüşmeler olduğunu belirtti.

İşte Veren’in bugünkü yazısı;

Daha önce yazmış olduğum FETÖ liderinin, ilk defa yapmış olduğu siyasi ve gizli görüşme Tansu Çiller ile Başbakanlık konutunda olmuştu. Tansu Çiller’in tutunacak dal aradığı koalisyonlar döneminde, elinde pek çok üniversite diplomalı talebeleri ve etrafında toplamış olduğu, o dönem adı cami cemaati olan FETO ile görüşmekte bir mahsur görmedi. Aşırı saygı ile karşılayıp her türlü işlerinde yardımcı olabileceğini ifade etti. Yaklaşık 2 saate yakın bir görüşme gerçekleşti. 

Bu görüşmeler sonrası FETO’nun pek çok taleplerine yardımcı da oldu. Çağlayan matbaası, Şifa Hastanesinin yeri, Yamanlar kolejinin spor tesislerinin açılışı törenine katılması gibi pek çok desteklerde açıkça bulundu. FETO bu yakınlaşmadan ve destekten dolayı görüşmenin neticesinin çok faydalı olduğunu gördü. 

Siyasilerle görüşmenin bu avantajlarını gördükten sonra, adeta bir güç zehirlenmesiyle Hikmet Çetin, Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’u da ziyaret edelim dedi. FETO’nun CHP ile ilk teması Hikmet Çetin ve Ecevit ile evlerinde ayrı ayrı yapmış olduğu görüşmelerdir.

İlk ziyarete Milletvekili konutlarında oturan Hikmet Çetin Beyin evine gitti, iyi bir karşılaşma ve istişare ile her konuda fikir alışverişinde bulundular. Bu iyi niyetli görüşmeler FETO’nun lehine cereyan ediyor, onların hepsini ikna etmeye ve kandırmaya muvaffak oluyordu. 

Bu görüşmeden kısa bir zaman sonra, Ecevit’in evine de gitme imkanı olur mu diye randevu talebinde bulunuldu. 

Ecevit’i daha önceki yıllardan tanıyan bir dostunu bularak ona aracı yapıp, FETO’nun Ecevit’in evine gitmek istediğini bildirdim, kısa zamanda (...)

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:22
  1. Nurettin Veren
  2. Fethullah Gülen
  3. Fetullah Gülen
  4. Bülent Ecevit
  5. CHP
  6. Hikmet Genç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’da Ulusal Yas ilan edildi
    1. Yunanistan’da Ulusal Yas ilan edildi
    2. Dünyayı sarsan sürpriz açıklama:..
    3. Merkez Bankası faizi sabit tuttu,..
    4. Yunan bakandan ilginç yanıt: Zaten..
    5. Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir?..
    6. Bakan Mustafa Varank 'Babayiğitler'le..
    7. İran'dan Amerika'ya uyarı: Üsleriniz..
    8. FETO'nun Ecevit ve Çetin ile yaptığı..
    9. İran'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı!..
    10. İsrail zulmü devam ediyor! Kadın yazar..
    11. ABD ile Rusya arasında Suriye..
    12. MB'nin faiz kararından sonra dolarda..
    13. Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e hapis..
    14. Sadakataşı’ndan Suriyeli ailelere gıda..
    15. Tur teknesi alev alev yandı
    16. Özgürlük Filosu Gazze yolunda
    17. TSK'dan sonra Bağdat da PKK'yı..
    18. Acil serviste bombalı çanta paniği!
    19. YDS başvuru ücreti ne kadar?
    20. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler