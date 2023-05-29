FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri
FETÖ-PKK ve HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu ile saf tutan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs hezimetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geri adım attı.
Irkçı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçiminden önce CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı'nda anlaşarak aynı safta yer aldı.
Seçime FETÖ-PKK ve HDP'nin desteklediği muhalefet bloğuyla aynı yerde giren Ümit Özdağ, hezimetten sonra göstermelik FETÖ eleştirilerine başladı.
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirmeyi vadettiklerinden FETÖ'cü Emre Uslu'nun mesajını alıntılayan Özdağ, "Zafer Partisi Türk Milleti ve Türk devletine düşman olanlara cehennemi yaşatır. Ancak FETÖ ve PKK şeytan oldukları için kendilerini cehennemde evde hissederler." ifadelerini kullandı.
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