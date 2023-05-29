  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Solcu T 24’ten ince gönderme: Gültekin Uysal'ı kadın yaptılar

Türk bayrağını yerde gören HÜDA PAR'lılar bakın ne yaptı! Sosyal medyayı sallayan anlar

İmamoğlu'nun yalancılığı sosyal medyada gündem oldu! Bankamatik başkan ne oldu?

Ukrayna ülkesi İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararı alacağız diyerek duyurdu! Yeni bir gelişme

AB ülkesi sürpriz kararı duyurdu: Türkiye'den elektrikli otobüs satın alacağız

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu

Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu gündem oldu

AK Partilileri 'TRT canlı yayınında yargılayacağız' diye tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayalleri suya düştü!

"Burada ilk defa böyle bir manzara var" dedi! Mansur Yavaş'a tepki: Ankara'yı ihmal etti

Necmettin Batırel'den dolar ve Mehmet Şimşek kulisi! Herkesi şaşırtan bir gelişme olacak
Siyaset FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri
Siyaset

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:42:00 -
FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

FETÖ-PKK ve HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu ile saf tutan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs hezimetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geri adım attı.

Irkçı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçiminden önce CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı'nda anlaşarak aynı safta yer aldı.

Seçime FETÖ-PKK ve HDP'nin desteklediği muhalefet bloğuyla aynı yerde giren Ümit Özdağ, hezimetten sonra göstermelik FETÖ eleştirilerine başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye getirmeyi vadettiklerinden FETÖ'cü Emre Uslu'nun mesajını alıntılayan Özdağ, "Zafer Partisi Türk Milleti ve Türk devletine düşman olanlara cehennemi yaşatır. Ancak FETÖ ve PKK şeytan oldukları için kendilerini cehennemde evde hissederler." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı
Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı

Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar
Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

Siyaset

Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'
Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'

Siyaset

Ümit Özdağ: '6’lı masa iktidara gelirse FETÖ geri döner'

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..
Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23