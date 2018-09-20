THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

FETÖ'nün dershane yapılanmasına operasyon!

Kastamonu'da FETÖ'ye yönelik haklarında dava açılan beş kişinin yargılanması devam etti. Suçlamaları reddeden zanlılar tahliye talebinde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:36
FETÖ'nün dershane yapılanmasına operasyon!

 Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. 

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Çetin Akça ile tutuksuz yargılanan ev hanımı Hande K. ve kapatılan dershane çalışanı Engin R. katıldı. Sanıklardan bilgisayar işletmeni Ümit Ş. ve ev hanımı Medine Aytek Ş. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Akça, savunmasında örgütle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Engin R. ise 2010-2012 yılları arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde örgüte ait evde kaldığını anlattı. 

DURUŞMA ERTELENDİ

Maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüte ait evde kaldığını savunan Engin R, "Daha sonra örgüte ait dershanede büro memuru olarak görev yaptım. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapıdan ayrıldım." dedi.

Hande K. ise adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti duruşmaları erteledi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:36
  1. Samsun
  2. FETÖ
  3. Kastamonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Direkleri geçemeyen Akhisar, Avrupa'daki ilk maçını kaybetti
    1. Direkleri geçemeyen Akhisar,..
    2. Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş..
    3. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    4. Yeni doğan bebeği yıkarken...
    5. Bakke, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası:..
    6. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile bir..
    7. Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı
    8. Halı nasıl seçilmeli?
    9. FETÖ'nün dershane yapılanmasına..
    10. Libya açıklarında 11 göçmen kurtarıldı
    11. Kılıçdaroğlu: Bahar temizliği..
    12. Sedanur'un annesinden yürek yakan..
    13. Emekli orgeneral Abidin Ünal Akıncı..
    14. Yolcu otobüsünden 22 göçmen çıktı!
    15. 39 ülke gıda yardımına muhtaç!
    16. Sahte içki sonları oldu! Çok sayıda..
    17. ABD İsrail'i protesto eden..
    18. Macron çok konuşulacak AB itirafı:..
    19. İlaç arama göz yaşın zaten ilaç
    20. Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü