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Aktüel FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aktüel

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:02:46 -
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlikteki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf asker 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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