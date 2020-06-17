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Aktüel

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:56:38 -
FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli ifadelerinde isimleri geçen, ardışık yöntemle arandığı tespit edilen ve örgütün cezaevi kadın ve erkek yapılanmasında görev aldığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aktif görevde olan öğretmen H.D. Gümüşhane'de, özel sektörde çalışan E.B. ise Antalya'da yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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