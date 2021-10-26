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Gündem FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlandıkları gerekçeleriyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 avukattan 10'u yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:33:00 -
FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı, örgüt üyesi olduğu ve 2013 hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 10’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

 

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