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Yerel FETÖ'nün ''bölge talebe mesulü''ne istenen ceza belli oldu
Yerel

FETÖ'nün ''bölge talebe mesulü''ne istenen ceza belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:49:00 -
FETÖ'nün ''bölge talebe mesulü''ne istenen ceza belli oldu

Adana'da, FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık M.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık İ.Ç'nin ifadelerine yer verildi.

M.T'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "M.T. örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Örgütün sohbet toplantılarına katılıyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen M.T'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen iddianamede, M.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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