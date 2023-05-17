FETÖ'nün bir kumpası daha çöktü! İBDA-C'den yargılanan Şükrü Sak beraat etti

FETÖ'nün yargı yoluyla gerçekleştirdiği bir kumpas daha tarihe gömüldü.

Gazeteci Yazar Şükrü Sak, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla yargılandığı davadan 24 sene sonra beraat etti. Yaşanan gelişmenin ardından FETÖ mağduru Şükrü Sak ve Avukatı Ahmet Salih Sak Haber7'ye konuştu.

"Bu dava 1999'da açıldı. FETÖ'cülerin parmağı vardı." diyen Sak, "Zaten dosyanın savcısı ve hakimi FETÖ'den hapis cezası aldı. Dosya bomboştu, örgüt üyeliğinden ceza almıştım. Adaletin tecelli etmesi nedeniyle mutluyum. Bir dönem kasıtlı ve maksatlı bir şekilde kendileri gibi düşünmeyenlere hukuku sopa gibi kullanarak kumpas kuran FETÖ'nün bir kumpası daha bozuldu." ifadelerini kullandı.

Şükrü Sak'ın Avukatı Ahmet Salih Sak ise şöyle konuştu:

Bugün yani 17 Mayıs 2023 tarihinde müvekkilim Şükrü Sak lehine tarihi bir karara imza atıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün müvekkilim Şükrü Sak lehine beraat kararı çıktı. Müvekkilim Şükrü Sak, 1999'dan bu yana sözde terör örgütü IBDA-C'ye üyelik suçlamasıyla yargılanmaktaydı. 24 yıllık mücadele sonunda FETÖ mensuplarınca kumpaslanarak kurulduğunu mahkemeye delillerce açıkladım İlgili kararın emsal teşkil edebileceğine inanıyoruz.

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28 Şubat'ta da yıllarca cezaevinde kalmıştı

Öte yandan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in hakaret iddiasıyla mahkemeye verdiği Gazeteci Yazar Şükrü Sak, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP’li Eren Erdem’in açtığı dava nedeniyle Şükrü Sak, Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Şükrü Sak 28 Şubat sürecinde de yıllarca cezaevinde kalmıştı.