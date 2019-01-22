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FETÖ'nün Bayrampaşa imamı kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da 2013 yılına kadar, FETÖ'nün Bayrampaşa sorumlu il imamlığını yapan firari örgüt yöneticisi, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

22 Ocak 2019 Salı 15:47
FETÖ'nün Bayrampaşa imamı kıskıvrak yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili yürütülen çalışmalarda örgütün 2013 yılına kadar Bayrampaşa sorumlu il imamlığını yapan A.Ş. isimli aranan örgüt yöneticisi yakalanarak gözaltına alındı.

5 ayrı bölgeye ayırmışlar

Yapılan soruşturmada örgütün Türkiye’yi yönetimsel olarak 5 ayrı bölgeye ayırdığı, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, Erzurum merkezli Doğu Anadolu Bölgesinin, İzmir merkezli Ege Bölgesinin, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesinin ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesin den oluştuğunda tespit edildi.

Tespit edilen FETÖ yönetimsel yapınınMarmara Bölgesi'nin; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Karabük, Düzce, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bursa, Yalova ve Sakarya illerinden oluştuğu, İstanbul ilinin kalabalık olmasından dolayı (11) ayrı bölgeye ayrılarak bunların da il statüsünde değerlendirildiği, bu kapsamda Avrupa yakasının Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer olmak üzere 8 ile, Anadolu yakasının ise Üsküdar, Kartal ve Kadıköy illeri olmak üzere 3 ile ayrıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2013 yılından 15.07.2016 tarihine kadar sözde Bayrampaşa il imamı (İl Hadimi) olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, 15.01.2019 günü Gaziantepde yakalanarak gözaltına alındı. Dün 21.01.2019 günü “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:47
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Tekirdağ
  7. Sakarya
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
  14. Edirne
  15. Bursa
  16. Bolu
  17. Bilecik
  18. Ankara
  19. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
  20. FETÖ'nün Bayrampaşa İmamı
  21. FETÖ soruşturması
  22. Tutuklama

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Heriflerin hücre yapılanması, teşkilatlanma faaliyetleri aynen devam ediyor. Allah ıslah etsin bunları. Hiç beyin yok mu bu mankurtlarda yaw. Gerizekalı dangalaklar neyin inatlaşması bu hoca dediğiniz münafık ABD nin ajanı çıktı işte daha ne bok yemeye peşinden gidiyorsunuz, bu kadar mı sağırsınız, körsünüz, dilsizsiniz AHMAKLAR ordusu!!!

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