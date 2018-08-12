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FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'daki çatı yapılanması davası kapsamında aranan ve örgütün "Aydın kasası" olarak bilinen Sami Solak, hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:36
FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre evinde yakalandı

Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen,  terör örgütünün Aydın çatı yapılanması davası kapsamında hakkında yakalama kararı  bulunan ve 2 yıldır aranan Solak'ın yakalanması için çalışma yürüten İl Emniyet  Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tespit edilen bir  hücre evine operasyon düzenledi.

Sami Solak, Zafer Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında gözaltına  alındı. Evde yapılan aramada dijital verilere el konulurken, Solak'ın kullandığı  sahte kimlik de ele geçirildi.

Solak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ'nün kentteki çatı yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık  iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgütün "Aydın kasası" olarak tanımlanan Sami Solak'ın  sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verilmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:36
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