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Dünya

FETÖ'nün Avrupa'daki son hamlesi pes dedirtti!

AİHM'nin Türkiye lehine verdiği kararlarla perişan hale gelen FETÖ'cüler, Belçika'da 'sembolik' olarak bir mahkeme kurmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 08:55:00 - 2020-08-04 09:22:00
FETÖ'nün Avrupa'daki son hamlesi pes dedirtti!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) umduğunu bulamayan FETÖ'cüler, yurt dışında yeni bir oyunun peşinde.

AİHM'den çoğu zaman Türkiye'deki mahkeme kararlarını destekleyen kararlar çıkarken; bunu hazmedemeyen örgüt mensuplarının, Belçika'da 'sembolik' olarak bir mahkeme kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kurulan bu mahkemeyle darbe girişimi, sınav sorularının çalınması ve Ergenekon, Balyoz ve askerî casusluk gibi davalardan yargılanan örgüt mensuplarına yönelik sözde hak ihlalleri uygulandığına yönelik kararların çıkarılmaya çalışılacağı ifade ediliyor. Sembolik mahkemede ABD ve Avrupa'da bulunan firari FETÖ’cü eski hakim ve savcıların görev alacağı iddia ediliyor. Örgüt mensuplarının mahkemenin kurulması için bağış toplamaya başladığı da ifade ediliyor. Sembolik mahkemeden çıkan kararların AİHM nezdinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

15 Temmuz’un ardından FETÖ'cüler tarafından AİHM'ye çok sayıda başvuru yapılmıştı. Başvurulardan bazıları sağlık durumu ile cezaevi şartlarının uyumlu olmadığı, bazıları da tek kişilik odada tutulmanın kötü muamele teşkil ettiği iddialarıyla ilgiliydi. AİHM, bu başvurularla ilgili ret kararı vermişti. AİHM'in ret kararı verdiği kişiler arasında, Gülen'in avukatlığını yapan Abdulkadir Aksoy, FETÖ'nün kıdemli avukatlarından Mehmer Rasim Kuseyri ile Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek de bulunuyor.

Kaynak: Türkiye

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Yorumlar

Nur

Anlamadım valla belçika denen bu ülke de önüne gelen mahkeme kuruyormu bu nasıl sistem bu itler orada mshkeme kurup tc mi mi yargılayacak !!! .haaa haa çocuk oyunumu bu iş böyle valla hiç gülesim yoktu daha neler türkle
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