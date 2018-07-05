FETÖ'nün 'astsubaylar imamı'na hapis cezası
FETÖ'ye yönelik Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında "Tokat astsubaylar imamı" olduğu belirlenen sanık 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.05 Temmuz 2018 Perşembe 15:57
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanan, örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Haliloğlu ve avukatı katıldı.
Sanık Haliloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Haliloğlu'nu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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