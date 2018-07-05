FETÖ'nün 'astsubaylar imamı'na hapis cezası

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanan, örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Haliloğlu ve avukatı katıldı.

Sanık Haliloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Haliloğlu'nu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.