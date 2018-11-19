FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na büyük darbe! 50 gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 25 ilde eş zamanlı gözaltılar başladı.

Gözaltı işlemlerine başlandı

Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı belirlendi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı işlemlerine başladı.