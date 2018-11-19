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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na büyük darbe! 50 gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:17
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na büyük darbe! 50 gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor çeşitli rütbelerdeki  20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.  25 ilde eş zamanlı gözaltılar başladı.

Gözaltı işlemlerine başlandı

Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı belirlendi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı işlemlerine başladı.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:17
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  4. gözaltı kararı

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