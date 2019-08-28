0553 313 94 23

FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

Haklarında dava açılan, örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ile eşi tutuksuz sanık Semiha Koç'un yargılanmasına devam edildi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tutuklu sanık Nurettin Koç, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasına ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek terörist ve hain olmadığını savundu.

Koç, terör örgütü kurmadığını ileri sürerek, "Kimseye zararım olmadı. Çevrem geniştir. Çok kişiyle diyalogda oldum. Ama adım 'imam, hoca' oldu. ByLock'un suç olduğunu bilseydim indirmezdim. Mağdurum. Emniyetteki ifademi işkence altında verdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Semiha Koç da beraatini istediğini belirterek, "Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Eşimin tahliyesini istiyorum. Ailecek mağduruz." dedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraati talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nurettin Koç'un tutukluluk halinin, Semiha Koç'un da adli kontrol kararının devamına ve davayla ilgili eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada darbe girişimi sonrası örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

İddia makamı Nurettin Koç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği", Semiha Koç'un da "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
  1. Altınşehir yapılanması
  2. dava
  3. FETÖ
  4. tutuklu sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Badmintonda iş birliği
    1. Badmintonda iş birliği
    2. Uyuşturucuyu otomobilin hava..
    3. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    4. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    5. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    6. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    7. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    8. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    9. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    10. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    11. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    12. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    13. Kayserispor-Galatasaray maçını..
    14. Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan..
    15. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    16. Mideyi istila eden gizli ajan
    17. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    18. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    19. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    20. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    21. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    22. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    23. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    24. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    25. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    26. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    27. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    28. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    29. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    30. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog