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FETÖ'nün adliye imamı tutuklandı!

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Hatay'da yakalanan örgütün firari sözde cezaevi ve adliye imamı tutuklandı.

16 Kasım 2018 Cuma 09:29
FETÖ'nün adliye imamı tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Hatay'da yakalanan örgütün firari sözde cezaevi ve adliye imamı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün Nevşehir'deki sözde adliye ve cezaevi imamı M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari M.A'nın Hatay'da yaşadığını tespit etti.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İfadeyi SEBGİS'le verdi, tutuklandı

Nevşehir Adliyesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlanarak ifade veren zanlı tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:29
  1. Nevşehir
  2. Hatay
  3. FETÖ
  4. adliye imamı

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