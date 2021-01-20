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Gündem FETÖ'nün 2 sözde üst düzey sorumlusu enselendi
Gündem

FETÖ'nün 2 sözde üst düzey sorumlusu enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2 sözde üst düzey sorumlusu Ankara'da operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 19:58:00 -
FETÖ'nün 2 sözde üst düzey sorumlusu enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2 sözde üst düzey sorumlusu Ankara'da operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan üst düzey örgüt sorumluları Y.M. ve K.M'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler biri kadın 2 zanlının, Etimesgut ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütünün "gaybubet evi"nde gizlendiklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları, kılık değiştirdikleri ve kimlik değiştirdikleri, Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi.

K.M'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi, Y.M'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu saptandı.

Zanlıların üst düzey örgüt sorumlusu olduğuna dair haklarında çok sayıda beyan bulunduğu belirlendi.

K.M. ve Y.M'nin yakalandıkları örgüt evinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.

Öte yandan bu evin örgüt üyelerince sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.

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