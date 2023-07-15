FETö’nün 15 Temmuz ihaneti 7. yıldönümünde lânetle anılıyor! Tankı-topu iman gücüyle ezdiğimiz gece

Sebahattin Ayan İstanbul

Ruhunu 1 dolara satan Fetullahçı teröristler tarafından gerçekleştirilen, ABD ve İsrail destekli 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Çanakkale’de elindeki derme çatma tüfeklerle Haçlı’nın modern silahlarla donanmış ordularına meydan okuyan Türk milleti, 15 Temmuz’da da zapt edilemez imanlarıyla hainlerin gasp ettiği tankın, topun, uçağın karşısına dikildi. Gelecek nesle arkalarında övünülecek şanlı bir direniş destanı bırakan Türk milleti; tarihi gecede, tek bilek tek yumruk olup zalimlerin tepesine bindi. İstiklali için göğsünü siper eden millet, vatanı için 253 şehit verdi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.

Erdoğan'ın çağrısı hesabı bozdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu vatan hainleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin iradesini esir almaya çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkı, cesaretiyle, canı pahasına ülkesini işgal girişiminden korudu. Darbe olduğunu duyar duymaz evlerinden fırlayan kadın, çocuk, yaşlı ve her yaştan vatandaş, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. Ömer Halisdemir, öleceğini bile bile darbeci Semih Terzi’yi alnının ortasından vururken, hiç düşünmeden sokağa çıkan Erol Olçok ve oğlu Abdullah ise “Köprüyü almamız lazım” sözleriyle millete cesaret verdi. 28 Şubat sürecinde zindanlarda ömür tüketen Halil Kantarcı, Çengelköy’ü müdafaa etmeye çalışırken şehit düştü. Tarlasını ateşe verip, darbecileri durdurmaya çalışan isimsiz kahramanların destan yazdığı gecede, Ankara Gölbaşı Özel Harekat, Emniyet Müdürlüğü, MİT, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi kritik noktalarda tarihte görülmemiş bir direniş yaşandı.

130 bin kişi ihraç edildi

Üzerinden 7 yıl geçen 15 Temmuz’dan bu yana FETÖ davalarında binlerce hain için karar verildi. FETÖ ile ilgili tüm davalarda 22 bin 105 kişinin hüküm giyerken, 56’sı Ankara, 53’ü İstanbul olmak üzere toplam 289 darbe davası açıldı. 9 bin 690 sanığın yargılandığı darbe davalarının 275’inde karar çıktı. Her geçen gün daha da derinleşen örgüt ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki kişi sayısı ise hüküm giyenlerin 9 katı. 15 Temmuz sonrasında 20 bini TSK’dan olmak üzere, 130 bin kişi terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamudan ihraç edildi. Halen 15 bin 539 FETÖ’cü hain cezaevlerinde tutuklu bulunuyor.

Gazetemize konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şunları dile getirdi: “Hain darbe girişiminin 7. yıldönümündeyiz. Bu 7 yılda FETÖ ile mücadelede önemli aşamalar kaydedildi. Türkiye’nin içine çöreklenmiş olan hain şebeke temizlendi, temizleniyor. Bunun neticesi olarak da Türkiye her alanda önemli atılımlar yapıyor.

Türkiye Yüzyılının kapılarını açtı

“Türkiye Yüzyılının kapılarının anahtarını 15 Temmuz gecesi elimize aldık. Bunu sağlayan 252 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle yâd ediyorum. Onlara olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. 15 Temmuz Derneği olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizle kurduğumuz kardeşlik hukuku çerçevesinde onlara psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Bir diğer faaliyet alanımız ise 15 Temmuz’u gelecek nesillere doğru aktaracak ve milli hafızada canlı tutacak kültürel ve sosyal projeleri hayata geçirmek. Dernek olarak bu kapsamda her yıl farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl yedincisini yaptığımız Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz On5Sıfır7 Film Haftası, yine üçüncüsünü yaptığımız Vatan Koşusu, Ortak Hafıza dergimiz, yayınlarımız, okullarda yaptığımı sunumlar ve paneller, ‘252’ tiyatro oyununu liselerde gösterime girmesi, farklı meydanlarda açtığımız Ezilen Araç ve ‘O AN’ Fotoğraf sergileri, yurt dışında yaptığımız paneller bunlardan bazıları. Amacımız 15 Temmuz gibi bir destanı her yönüyle tarihe geçirmek ve unutturmamak. O gece 7’den 70’e bir millet iradesine ve geleceğine sahip çıktı.”

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Anadolu, emperyalistleri yendi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Sarı ise, şunları söyledi: “15 Temmuz’u, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini yeniden kurtardığı bir mücadele olarak tanımlayabiliriz. Burada şüphesiz ki asıl önemli husus, milletin hiçbir emir, bir işaret, herhangi bir talimat beklemeden doğrudan sahaya inmesidir. Özellikle emperyalistlerin, Türkiye düşmanlarının, ülkemizi işgal etmeye kalkıştıkları bir süreçte milletimiz kendi iradesiyle ve tabiri caizse çıplak elleriyle bu alçak kuşatmayı bertaraf etti. Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etti. Bu açıdan 15 Temmuz aslında dünya darbeler baktığımızda da emsalsiz bir direniş örneği teşkil ediyor. Çünkü bundan evvel dünyada gerçekleşen darbeler içerisinde maalesef kalkışmaların bastırıldığı süreçlerin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Ama 15 Temmuz’da şanlı milletimiz bu durumu tersine çevirerek kendi geleceğini yeniden kendi elleriyle inşa etti. Anadolu’nun çocuklarının bizzat kendi geleceğini, kendi devletinin ve milletinin istikbalini kendi cesaretiyle yazdı. 15 Temmuz direnişi, özellikle iradeleri başkalarının elinde olan, dışarıdaki emperyalistlerin aparatlığını yapan yapıların hiçbirisinin, bu milletin öz evlatlarına karşı asla başarılı olamayacağını bir kez daha göstermeniz açısından çok önem arz ettiğini ifade edebilirim.”