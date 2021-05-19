FETÖ'den yakalanan isim belli mi? FETÖ'den hangi önemli isim yakalandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor. Erdoğan terör örgütleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ'den hangi önemli isim yakalandı?

Erdoğan, "Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." şeklinde konuştu.