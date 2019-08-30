FETÖ’den yakalanan 22 askerden 7’si tutuklandı Gaziantep merkezli olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 22 askerden 7’si tutuklandı.

Gaziantep merkezli olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 22 askerden 7’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 22 asker, Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli’nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 askeri personelden 7’si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla 2’si de savcılıkça serbest bırakıldı.

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