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FETÖ'den tutuklu bulunan Atilla Taş tahliye oldu

Mart 2018’de ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen ve cezasının infazı için Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanan şarkıcı Atilla Taş, tahliye edildi.

08 Şubat 2019 Cuma 17:23
FETÖ'den tutuklu bulunan Atilla Taş tahliye oldu

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ adıyla anılan davada hüküm giyip cezaevine konan şarkıcıAtilla Taş, bugün cezaevinden salıverildi.

Taş, ilk olarak Eylül 2016’da tutuklanmış, Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti. Mart 2018’de ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanmıştı.

 

Aylardır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şarkıcı için avukatları 30 Ocak’ta denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendirilirken Taş Kocaeli Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:23
  1. Kocaeli
  2. Atilla Taş
  3. FETÖ
  4. Tahliye

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  • dursun öztuncadursun öztunca14 dk önce
    Geçmiş olsun Sayın ATİLLA TAŞ

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