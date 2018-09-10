FETÖ'den 'sessizce direnin' çağrısı!

Aydınlık'ta yer alan habere göre, FETÖ'nün Türkiye'de yasaklanan tr724.com haber sitesinin e-gazetesinde Mehmet Emin Çapan imzasıyla "Sessizce direnin" başlığıyla bir yazı kaleme alındı. Yazıda FETÖ'ye yönelik Moldova'da düzenlenen son operasyon hedef alınarak örgüt üyerlerine 'direnme' çağrısı yapıldı. Çapan yazısında şu çağrıda bulundu: "Affettiremeyecek! Çünkü alkışlamasan da, tezahürat yapmasan da, parmağınla işaret edip 'işte bu' diye haykırmasan da, var olmaya devam edebilirsin. Sessizce direnebilirsin yani. Otokrasi ve absolutist patrimonial bir sistem de olsa, ceberut ve saray aparatı bir polis devleti de kurulmuş bulunsa, azıcık ses çıkartanı kim olduğuna bakmaksızın 'alan' bir mekanizma da var olsa, en azından sessizce oturduğun yerde oturup, 'durumdan vazife' çıkartmayabilirsin."

'Tr724.com' haber sitesinin erişiminin engellemesine rağmen e-gazete formatının Türkiye'de çeşitli internet sitelerinde dolaşıma sokulduğu daha önce de ortaya çıkmıştı.