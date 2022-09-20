FETÖ’den Özdağ’a talimat: ‘Sedat Peker susacak, sen başla!’

Firari uyuşturucu mafyası Sedat Peker, başında olduğu ve gençleri zehirleyen uyuşturucu çetelerine Türkiye’de yaşama alanı bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yayınladığı videolarla suçlamıştı. Uyuşturucu geliri kesilen ve peş peşe operasyonlarla büyük darbe alan uyuşturucu çeteleri ve terör örgütleri İçişleri Bakanı Soylu’yu “uyuşturucu tüccarı” gibi göstererek sözde intikam alma çabalarına girişmişti.

Bu çetelerin en büyük destekçisi ise başta CHP olmak üzere HDP ve İYİ Parti gibi siyasi oluşumlar olmuştu.

TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONLARI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararlılığıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonlarını yapan Türk polisi uzun süredir suç örgütlerinin hedefindeydi.

FİRARİ UYUŞTURUCU MAFYASI PEKER’İN YENİ SÖZCÜSÜ ÖZDAĞ OLDU

Son yıllarda Türkiye’de iç savaş çıkarmak için FETÖ’nün sosyal medya desteği ile provokasyon yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ firarı uyuşturucu mafyası Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Soylu için kullandığı “Escobar” tabirini diline doladı.

Firari uyuşturucu mafyası Peker’in kendisine Türkiye’yi dar eden ve uyuşturucu ticaretine darbe vuran Soylu için kullandığı tabiri afiş yaptırarak parti binasına asan Özdağ FETÖ’den aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’yi karıştırmak için mücadele ediyor. Özdağ, milletvekili dokunulmazlığının ardına saklanarak terörist Selahattin Demirtaş’tan daha beter bir Vatan hainliğine imza atıyor.

Her gün ülkemize sığınan mazlumlarla ilgili yalan haber üreten ve servis eden Özdağ Türk milletini, özellikle de gençleri provoke ederek sokağa çekmeye çalışıyor.