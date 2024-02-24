Fetö’den ‘Ölü kedi stratejisi’

Ölü kedi stratejisi nedir? İşte Latif Erdoğan’ın Yeni Akit gazetesindeki o yazısı;

Aklınca, “ölü kedi stratejisi” kullanacak, gündem değiştirecek, toplumun yerel seçimlere olan dikkatlerini dağıtarak, gündemi işgal edecek… İnsanların içine korku salacak, biz bunları öldü sanıyorduk, meğer ölmemişler yeniden dirilmişler, eyvah yandık, ya eski güçlerini kazanır, tekrar devleti ele geçirirlerse halimiz nice olur, dedirtecekler…

Acaba iktidarla anlaştılar mı ki, dün başka ülkelere kaçan firariler, bu gün yurda dönüyor ve bir kısmı da girerken yakalanıyor. Yoksa iktidar, oy uğruna 15 Temmuz direnişçisi milleti sattı mı, onlarla anlaşmaya mı vardı ki, Danıştay, sorumsuzca bir karara imza atarak 450 FETÖ’cü olduğu kanıtlanmış hakim ve savcıyı görevine iade ediyor, bir de tazminat ödenmesini hükme bağlıyor vs. gibi bazı münferit olayları tezvirat ile harmanlayarak toplumun iktidara ve devletine olan güvenini sarsmaya çalışıyorlar.



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Medyadaki bir kısım refiklerimizin paniklediğini de görüyoruz. Onları heyecana getiren, elbette vatan sevgisi, devletin bekası endişeleridir. Fakat bilmeden de olsa, bu panik havasıyla FETÖ’nün değirmenine su taşımış oluyor, onların gayelerine katkı vermiş bulunuyorlar.

Son yayınlanan videodaki hali, nasıl bir kurgunun oyuncağı olduğunu çok açık gösteriyor. Yapmak istediğinin aksine, mesajlarında kendi bitmişliğini, kendi tükenmişliğini ele veriyor. Aslında ölü kedi stratejisini o kullanmıyor, birileri tarafından ölü kedi stratejisinde ölü kedi olarak kullanılıyor.

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