FETÖ’den 'kalp' kumpası

Gün geçmiyor ki, FETÖ ile ilgili yeni bir olay ortaya çıkmasın. Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün GATA'daki ali cengiz oyunları ise akıllara durgunluk verdi. FETÖ'nün örgütten olmayanları GATA'daki mensuplarınca kalp rahatsızlığı bahanesiyle eledikleri ortaya çıktı. Örgütün TSK'dan elenen askeri öğrencilerin açtıkları iptal davalarının ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nce (AYİM) reddedilmesi için çalıştıkları ortaya çıktı.

Sahte raporla okuldan atmışlar

Özellikle 2010'da yapılan Anayasa değişikliğinin ardından sivil yargıda etkili olan FETÖ mensupları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay'ı boş bırakmadı. Askeri Casusluk, Balyoz gibi ürettikleri soruşturma ve davalarla yapıdan olmayan askerlerin önünü kesen örgüt mensupları, bu kumpasın içine sokamadıkları askeri öğrencileri ise sahte raporlarla okuldan atarak, TSK ile ilişiklerini kesti. Örgütün sahte GATA raporlarıyla attığı öğrencilerin okula geri dönmek için kullanacakları AYİM'de iptal davası açma yolu da yine örgüt tarafından kesildi.

Askeri mahkemeyi ele geçirmişler

GATA'yı ele geçirerek, sahte raporlarla okullardan öğrencileri atan örgüt mensupları, bu işlemlerin iptali için açılacak davalara bakan AYİM'i de süreçte ele geçirdi. Örgüt mensupları, AYİM'de askerlerin ilişik kesme işlemlerinin iptali davalarına bakan dairede çoğunluğu sağlayarak, açılan davaların reddi yönünde kararlar çıkmasını sağladı. Böylece cemaat mensubu olmayan askeri öğrencilerin okullarına geri dönmesi engellendi.

Öte yandan hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün örgütten olmayanlara mitral kapak yetmezliği, yüksek tansiyon, aort damarı genişlemesi ve benzeri teşhisler koyarak TSK’dan atmaya çalıştığı belirtildi.