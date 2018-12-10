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FETÖ'den gözaltına alınan Talha Uğurluel tutuklandı

Erzincan'da FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08
FETÖ'den gözaltına alınan Talha Uğurluel tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesindeTalha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08
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  2. Erzincan
  3. talha uğurluel
  4. fetö

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