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Aktüel

FETÖ’den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrencisi bir kişi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:31:04 -
FETÖ’den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrencisi bir kişi serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu ilerisi sürülen bir kişi Samsun’da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan söz konusu şahıs Samsun Adliyesi’ne sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

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