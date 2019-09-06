0553 313 94 23

FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7’si tutuklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:15
FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7’si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 3 Eylül Salı günü Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E., G.K., Ö.Ö. ve C.A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., önceki günlerde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K. isimli 7 şüpheli ise bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.


Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    1. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    2. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    3. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    4. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    5. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    6. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    7. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    8. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    9. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    10. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    14. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    15. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    16. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    17. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    18. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    19. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    20. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    21. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    22. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    23. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    24. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    25. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    26. Bafra Belediyesinden okullarda..
    27. Liderlerden eski Zimbabve Devlet..
    28. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan..
    29. Kocaeli merkezli kaçak sigara..
    30. Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim