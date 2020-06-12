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Aktüel

FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:23:25 -
FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay, itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı Uğur Fatih Pehlivan tarafıdan sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve bu kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 subay ile 30 astsubay hakkında 9 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılardan 25'ini yakalanmıştı.

İtirafçı olan 6 kişi dışındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 7 zanlıyı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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