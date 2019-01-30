FETÖ'den ceza alan öğretmen aynı suçtan tekrardan tutuklandı Samsun'da, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan hapis cezasına çarptırılan bir öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip hakkında dava açılan öğretmen Ahmet Ö., yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak FETÖ soruşturması kapsamında yeni delillerin ortaya çıkması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ö.'yü yeniden gözaltına aldı. Ahmet Ö.'nün FETÖ'nün öğrenci evlerine öğrenci aktardığı, askeri okullara yönlendirme yaptığı ve öğrencileri okurken ankesörden arayıp görüşmelere gittiği iddia edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.