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Yerel FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı
Yerel

FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı

Düzce’de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 14 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından elbise dolabında saklanırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 16:04:00 -
FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, FETÖ’den 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y.’nin evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin, söz konusu adreste yaptıkları aramada T.Y.’yi elbise dolabının içinde saklanırken yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.

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