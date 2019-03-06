FETÖ'den aranan çift yol kontrolünde yakalandı
Konya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü esnasında yakalandı.06 Mart 2019 Çarşamba 16:55
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karapınar-Konya kara yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit edilen T.B. ve E.B. gözaltına alındı.
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