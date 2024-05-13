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Gündem FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”
Gündem

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:31:00 -

Her fırsatta Mustafa Kemal ismi üzerinden prim kasarak laikçi tabanı konsolide etmeye çalışan ve beceriksizliğini eleştirenleri terör örgütleri ile iş birliği yapmakla itham eden Ali Koç’a, FETÖ’cü firarilerden ilginç bir tehdit geldi.

Eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün kapatılan paçavrası Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, yayımladığı bir videoda Koç Ailesine ilişkin önemli iddialarda bulunurken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a da “aklını başına devşir” diyerek tehditler savurdu.

Geçmişte Koç Holding Onursal Başkanı M. Rahmi Koç ile 2016 yılında vefat eden Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüklerini hatırlatan firari FETÖ’cü Dumanlı, ellerinde paylaşılacak çok daha fazla bilgi olduğunu ima ederek Ali Koç’a yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’yi düşman yaparak başkanlık yapılmaz Fenerbahçe’de. Aynı şey Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş için de geçerli.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdi Ali Koç şımarık ve saygısız. Sürekli FETÖ, FETÖ uydurması… Artık aklını başına devşir kardeşim. Senin baban Fetullah Gülen h.. e.. ile Aydın Bolak’ın evinde buluşup akşam yemeği yiyen, sohbet eden bir insan.

Bu Fenerbahçe’ye mahsus bir şey değil. Galatasaray’dan da Adnan Bey’de Hoca Efendi (terörist Gülen’i kast ediyor) ile defalarca yemek yemiştir. Benim Mustafa Koç ile dostluğum oldu. İki defa Fetullah Gülen h… ef…diyi ziyarete geldi. İkisinde de oradaydım.

Gelip Hoca Efendi ile yemek yiyip sohbet etti. Ben şahitlerindenim. Başka şahitler de var. Bak biz görüşmedik diye bir yola girmene gerek yok. Fenerbahçe kulübündeki birçok yönetici ile cemaatin (FETÖ) arasında çok yakın ilişkiler vardır. Bu da suç değildi hala da suç değildir.”

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