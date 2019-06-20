FETÖ’deki yolsuzluğu bir FETÖ’cü anlatıyor: Gülen'e mektup yazdıktan sonra...

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FETÖ üyesi olan 'Bir Muhacir' adlı twitter kullanıcısı, sosyal medya hesabından örgüt içerisinde kırılmalara yol açan, soygun düzenlerinden birisi olan 'himmet' olayına ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

Örgüt içerisinde, 'Evini arsasını veren, arabasını satan, kumbarasını getiren' kişilerin zamanla örgüte olan güvenlerinin azaldığını ve elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinde bulunan isimlerin soygun yaptığını belirten 'Bir Muhacir' adlı FETÖ'cü, "Medyada bir dönem çıkan, 'Emlak zengini FETÖ imamı Cevdet Türkyolu'nun 4 ilde 39 taşınmazı çıktı' haberi sonrası çok soran oluyordu. Yalan olduğunu doğruysa bile tedbiren alınıp onun üzerine yapıldığını ve hizmetin olduğunu söyledik. 'Helalinden kazanmıştır!' diyemezdik çünkü Cevdet bey herhangi biri değildi; mal mülk dünya ona yakışmazdı. Bunlara da yalan, iftira, algı operasyonu diyebilirdik. Sadece algı operasyonu olması ve yalan çıkması için dua da ediyorduk ki bütün medya, 'FBI FETÖ'nün kara parasının peşinde' haberiyle çalkalandı. İşte, bu haber üzerine çok endişelendiğimizi, şayet bir soruşturma olduğu doğru ise, hizmetin alnına kara çalınmaması için Gülen'e mektup yazmak istedik" dedi.

"Bu tepkileri görene dek inanmıyorduk"

Yazdıkları mektubun Gülen'e yakın ve para aklayan üst düzey bir yöneticinin eline geçtiğini, sonrasında örgüt içerisinde hain ilan edildiklerini belirten 'Bir Muhacir' mahlaslı FETÖ'cü, " Mektubu yazanlar olarak 'bizlere on kişilik çete' denildi. Biz bu tepkileri görene kadar o iddiaları iftira kabul ediyor, inanmıyorduk. Fakat bu tepkiler başka bir şey söylüyor. Haklı ve dürüst adam böyle tepki koyar mı? Bir meseleyi aktarmaya ve çözüm bulmaya çalışan on masum insanın peşine düşer mi?" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Bir arkadaşımız öfkelendi"

Orada kaldığımız günlerde, acil toplantıya, Amerika’ya istenen bizi, yani o on kişiyi, Dr. Ali ile Barbaros beyin kullandığı odaya ikişer üçer çağırdılar. Aslında o on kişiden sadece üçünün o mektuptan haberi vardı. Hepimize ayrı ayrı bu meseleyi büyütmemek gerektiğini söylediler. 'Büyütmemek' sözünü duyunca bir arkadaşımız çok öfkelendi. Sesini yükselterek dedi ki: Gülen'e yakın, onunla anılan abilerimiz sıradan insanlar değil. Şayet bu haber doğruysa, bu dünyanın dört bir yanına bir iki bavulla hicret eden arkadaşlarımıza hakaret, hatta ihanettir. Gülen'in, “Dava adamının evi olmamalı, dünyalık derdi de olmamalı!” sözüne inanıp hicret etmedik mi hepimiz? Arkadaşlar aylarca burssuz kalmadı mı? Hala maaşını aylarca geriden alan bir sürü arkadaş yok mu? Daha da ötesi, ya muavenete muhtaç olanlar? Böyle bir meselenin arkadaşlarımızda hangi hisleri hâsıl edeceğini hiç düşündünüz mü? Kalplere aldatılmışlık, kandırılmışlık, kullanılmışlık ve saf yerine konmuşluk duygularının yerleşmesine mani olmak için payınıza düşeni yapmanız gerekmiyor mu?

"Daha neyi pazarlamadılar ki bunlar"

Medyada çıkan haberlerin tümüyle gerçeğini yansıttığını söyleyen 'Bir Muhacir' mahlaslı FETÖ'cü, "Bu olayı ben abiye sordum; “O haberler doğru o zaman?” dedim. Dedi ki, “Kardeşim söyletmeyin adamı. Gülen'in seccadesini, takkesini, gömleğini, hatta görüşmek isteyenler için randevuyu, daha neyi pazarlamadılar ki bunlar. Bir kokuşmuşluk var” dedi.