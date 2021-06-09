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Gündem FETÖ'de INTERPOL korkusu! Kara propagandaya başladı
Gündem

FETÖ'de INTERPOL korkusu! Kara propagandaya başladı

INTERPOL'ün kasımda İstanbul'da yapılacak 89. Genel Kurul toplantısı yurtdışındaki firari FETÖ'cüleri korkuttu. FETÖ'cü haber siteleri, toplantı için kara propagandaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 11:25:00 -
FETÖ'de INTERPOL korkusu! Kara propagandaya başladı

İstanbul'da 20-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı FETÖ'yü korkuttu. INTERPOL'ün arama kararları ile yakalanma telaşına kapılan örgüt üyeleri, ev sahibi ülkelerin yaptığı olağan toplantıları ve tanıtım faaliyetlerini çarpıtmaya başladı.

FETÖ "Avrupa genelinde Türkiye'nin INTERPOL'ü kullanarak hükümeti eleştirenlere karşı ikna çalışmaları yapacağı" şeklinde yalan haberler yaymaya başladı. FETÖ'ye ait bir propaganda sitesi, Türkiye'nin küresel ve uluslararası terörle mücadele faaliyetlerinin tanıtımının yapılacağı toplantı için "Uzmanlar ve insan hakları gözlemcileri toplantının INTEPOL'ü yönetici seviyesinde politika değişikliğine uğratma olasılığı dolayısıyla endişeliler" ifadelerini kullandı.

FETO ve Öz'ün mallarına tedbir talebi

Hrant Dink cinayeti davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari eski savcı Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir konulması istendi. Dink cinayeti davasında 26 Mart'ta karar çıktı. Aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, firari 13 sanığın da dosyası ayrıldı. Savcılık, FETÖ elebaşı ve eski savcı Öz'ün de aralarında olduğu sanıklar hakkında, mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

 

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Yorumlar

dürüst

İNTERPOL ün ABD menfaatlerine karşı tavır ve karar alması asla mümkün değil.Türkiye düşmanlarını aklama çalışması olabilir.Türkiyede bile fetöcülük serbest,hatta yeniden kadrolaşıyorlar.
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Vatandaş

Hâin fettöşiler her türlü yalan iftira kumpas ve algı oluşturmaktan geri kalmıyorlar!!! Hatta öyle çirkin iddialarda öyle ileri gittilerki; Türk büyükelçiliklerinde kendilerine 《Kaşıkçı vakası》 yaşatılacağı iddialarını yayıyorlar hâin fettöşiler twitter hesaplarından.
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