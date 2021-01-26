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Gündem FETÖ'de iç kavga! Emre Uslu'nun darbe itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı
Gündem

FETÖ'de iç kavga! Emre Uslu'nun darbe itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı

FETÖ'cü firari Emre Uslu'nun sosyal medya hesabından FETÖ'cü bir sosyal medya kullanıcısı ile atışması örgütte iç kavga iddialarını güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 19:10:00 - 2021-01-26 19:14:11
FETÖ'de iç kavga! Emre Uslu'nun darbe itirafı FETÖ'cüleri kızdırdı

 Rabia ATEŞ   yeniakit.com.tr 

FETÖ’nün eski emniyet amiri firari Emre Uslu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ‘FETÖ’deki iç kavga’ya işaret etti.

FETÖ'nün hükümete darbe girişimi

17/25 Aralık ile hükümete ‘yargısal darbe’ teşebbüsünde bulunan FETÖ'cülerin kirli kumpası ters tepti ve emniyet içindeki FETÖ’cüler ayıklandı. 2013 yılında hükümete darbe yapmayı başaramayan FETÖ’cüler 15 Temmuz 2016 yılında ‘askeri darbe’ ile devlete çökmek istedi.

Ancak milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin olağanüstü mücadelesi ile FETÖ’nün darbe girişimi kısa sürede püskürtüldü. Darbeyi gerçekleştiren ve yönetenlerin bir kısmı kısa sürede derdest edilirken bir kısmı da yurt dışına kaçtı.

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'de bölünmeler başladı

Kimi FETÖ’cülerin itirafı ve ihbarları örgütte tartışmalara ve ayrılıklara da neden oldu. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e karşı örgütün 2. adamı olarak bilinen ve mali yapıyı elinden bulunduran Mustafa Özcan bayrak açmış bölünmeler birbiri ardınca gelmişti.

FETÖ'cülerin sosyal medyada atışması

Örgüt içindeki ayrılıklar devam ederken Emre Uslu’nun son paylaşımı bu bölünmeyi daha da güçlendirdi.

Twitter’dan FETÖ’ye dair paylaşımlar yapan ‘Hande Kayaer’ isimli bir kullanıcı, Emre Uslu’yu etiketleyerek, “Keşke bi sussanız. Konuştuğunuz her şey hizmete zarar veriyor.” paylaşımında bulundu.

FETÖ’ye hizmet eden firari Emre Uslu ise bu kullanıcının paylaşımına “İyi de bana ne sizin Hizmet’inizden?” şeklinde cevap verdi.

Emre Uslu'dan 15 Temmuz itirafı

FETÖ’cü isimlerin sosyal medyaya kadar taşan atışmaları FETÖ’deki iç kavgayı gösterirken, akıllara Emre Uslu'nun bir gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım geldi.

Firari Emre Uslu, Twitter hesabından, "Yani cemaatteki “bir şey olacak bu süreç bitecek” beklentisinin yansıması. Aynı beklenti Cemaati darbe sürecine iten nedendi. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum ama kimse duymuyor. Adım adım kurulan bu zulüm düzeni tek seferde bitmez. Bir mücadele bir süreç alır kolay bitmez" şeklinde yaptığı paylaşım ile FETÖ'nün darbe yaptığını örgütten bir isim olarak itiraf etmişti.

Anlaşılan o ki, Emre Uslu'nun itirafı FETÖ'cüleri bir hayli kızdırmış...

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