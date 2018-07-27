FETÖ'cünün son durağı noter oldu
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.27 Temmuz 2018 Cuma 09:37
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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