FETÖ'cünün maskesi koronavirüs denetiminde düştü

Türkiye bir yandan dünyayı saran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini sürdürürken, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de (FETÖ) geçit vermiyor. Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde de FETÖ üyeliği gerekçesiyle aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan maske için denetime çıktı. Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüphelenilen bir araç durduruldu.

Kimlik kontrolüyle ortaya çıktı

Şahsa yapılan kimlik kontrolü sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu tespit edildi. Maske denetiminde yakalanan şahıs, gözaltına alındı.