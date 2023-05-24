FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin de şifrelerinin olduğu twitter hesabında 162 binden fazla tweet buluyor. Söz konusu suikast paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın 21.02.2017 tarihinde Aydın programında yapılacak suikastın şifreleri yer alıyor.

Enes Halifekan adlı kullanıcının "Kalın bağırsak, bunu hiç anlamadık, 1 çeşit zehir, 3 kez uyurken. Samet" şifresi ile yaptığı paylaşımda FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aydın'da zehirlemek istediği belli oldu.

Suikast savuşturulmuş

26 Şubat'ta Aydın'a giderek bir dizi açılış gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında değişiklik yapıp olası bir suikastı savuşturduğu görülüyor.

162 binden fazla operasyon tweeti

2016'da Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı, darbe girişimleri, CHP’nin sloganı 'her şey güzel olacak' gibi birçok önemli olaydan günler önce şifreli mesajlar paylaşılan hesapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlendiği bilgisi de dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara saldırısı

Bu paylaşımın yapıldığı tarihten bir gün sonra Ankara'da terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Gaziantep saldırısı

Paylaşımdan iki gün sonra Gaziantep, Şahinbey'de bir düğünde bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 59 kişi öldü, 90'ın üzerinde vatandaş ise yaralandı.

2016 Beşiktaş saldırıları

5 Aralık günü atılan şifreli bir tweette hem spor kulübü Beşiktaş, hem de Vodafone Arena'dan bahsediliyor. Söz konusu tweetten sadece 5 gün sonra Vodafone Park yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısında 39 polis ve 7 sivil şehit oldu.

Rus büyükelçiye saldırı

Bu paylaşımın ise Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünüyor.