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FETÖ'cüleri savunan avukat için karanlık Oda TV'den operasyonel yazı!

FETÖ'nün tutukladığı Müyesser yıldız, Oda TV'deki köşesinde, FETÖ'cü darbecilerin avukatlığını yapan Yakup Yıldız'a övgüler yağdırdı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
FETÖ'cüleri savunan avukat için karanlık Oda TV'den operasyonel yazı!

Oda TV yazarı Müyesser Yıldız,Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan vatan hainlerinin savunmasını üstlenen Avukat Yakup Ateş'e övgüler yağdıran bir yazı kaleme aldı. 

Müyesser Yıldız'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bakalım yarınki duruşmada ne olacak?” dedikten sonra sanık Avukat Yakup Ateş'le ilgili iki not aktaralım.

Geçen sene Sincan'daki bir duruşma arasında Ateş, mescide gider. Namaz bitmiş, dua edilmektedir. Namazı kıldıran kişi onu görünce, “Allah'ım bu darbecileri, bunlara destek olan hainleri kahreyle” diye yüksek sesle dua eder. Ateş, namazını kılıp, mescitten çıktığında ayakkabılarının dışarı atıldığını ve içine su doldurulduğunu fark eder.
En dikkat çekici husus ise Ateş'in görme engelli bir avukat olması!..

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
  1. Oda TV yazarı Müyesser Yıldız
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ avukatı Yakup Ateş
  4. Köşe yazısı
  5. skandal ifadeler
  6. Darbe girişimi
  7. Oda TV
  8. Karanlık Oda TV
  9. operasyonel yazı

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