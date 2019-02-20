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FETÖ'cülere hapis cezası!

Uşak'ta, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik davada 11 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:23
FETÖ'cülere hapis cezası!

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski Uşak temsilcisi Mevlüt Öztaş'ın da bulunduğu 11 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Mevlüt Öztaş'a 9 yıl 3 ay, diğer sanıklara da 6 yıl 5 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın 36 sanıklı bölümüyle ilgili geçen hafta aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli, "il imamı" olduğu iddia edilen Mustafa Balcı ve eski il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Ali Gökbudak, eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 27 sanığa "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası, 9 sanığın ise beraatine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:23
  1. Uşak
  2. Ankara
  3. fetö
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